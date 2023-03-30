



Операция "Волнорез": арестованы 9 подозреваемых в терроризме

ЦАХАЛ, ШАБАК и МАГАВ за ночь арестовали 9 подозреваемых в терроризме в Иудее и Самарии, сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛа в четверг утром.



В ходе части операций вспыхивали столкновения, в силовиков бросали камни. Бойцы ЦАХАЛа открыли ответный огонь и применили средства по разгону беспорядков.



В ходе рейда было конфисковано несколько единиц огнестрельного оружия.



Разыскиваемые лица были переданы для дальнейшего допроса. Среди израильских солдат потерь нет.

