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Операция "Волнорез": арестованы 9 подозреваемых в терроризме
30.03.2023 19:57 Евгения Маркова

Операция "Волнорез": арестованы 9 подозреваемых в терроризме

ЦАХАЛ, ШАБАК и МАГАВ за ночь арестовали 9 подозреваемых в терроризме в Иудее и Самарии, сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛа в четверг утром.

В ходе части операций вспыхивали столкновения, в силовиков бросали камни. Бойцы ЦАХАЛа открыли ответный огонь и применили средства по разгону беспорядков.

В ходе рейда было конфисковано несколько единиц огнестрельного оружия.

Разыскиваемые лица были переданы для дальнейшего допроса. Среди израильских солдат потерь нет.
 

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