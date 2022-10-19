Новости » Арабо-израильский конфликт
Операция Волнорез: 12 арестованных в Иудее и Самарии | Фото: ЦАХАЛ
19.10.2022 08:33 Алина Груднева

Операция Волнорез: 12 арестованных в Иудее и Самарии

В ночь на 19 октября ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в Иудее и Самарии в рамках контртеррористической операции Волнорез.

 
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
 
Солдаты проводили рейд в Абу-Дис, где арестовали четырех подозреваемых. Также они действовали в Шхеме, где произошла перестрелка. 
 
Всего за ночь были арестованы 12 подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Пострадавших среди израильских военных нет.
 
Арестованные переданы для дальнейшего расследования ШАБАКу.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы