



Операция Волнорез: 12 арестованных в Иудее и Самарии

В ночь на 19 октября ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в Иудее и Самарии в рамках контртеррористической операции Волнорез.

Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.

Солдаты проводили рейд в Абу-Дис, где арестовали четырех подозреваемых. Также они действовали в Шхеме, где произошла перестрелка.

Всего за ночь были арестованы 12 подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Пострадавших среди израильских военных нет.

Арестованные переданы для дальнейшего расследования ШАБАКу.