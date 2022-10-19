Операция Волнорез: 12 арестованных в Иудее и Самарии
В ночь на 19 октября ЦАХАЛ, МАГАВ, ШАБАК и полиция провели очередной рейд в Иудее и Самарии в рамках контртеррористической операции Волнорез.
Об этом сообщает пресс-служба ЦАХАЛа.
Солдаты проводили рейд в Абу-Дис, где арестовали четырех подозреваемых. Также они действовали в Шхеме, где произошла перестрелка.
Всего за ночь были арестованы 12 подозреваемых в причастности к террористической деятельности. Пострадавших среди израильских военных нет.
Арестованные переданы для дальнейшего расследования ШАБАКу.