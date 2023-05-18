



ОАЭ возмущены посещением Храмовой Горы израильскими политиками

Объединенные Арабские Эмираты осудили израильских законодателей, поднявшихся на Храмовую гору по случаю Дня Иерусалима.



Об этом сказано в заявлении министерства иностранных дел ОАЭ.



"Решительно осуждаем экстремистов и призываем прекратить серьезные и провокационные нарушения в этом святом месте", - сказано в заявлении.



Внешнеполитическое ведомства Эмиратов призвало израильские власти "остановить эскалацию и не предпринимать шагов, ведущих к обострению напряженности и нестабильности в регионе".

