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ОАЭ возмущены посещением Храмовой Горы израильскими политиками
18.05.2023 17:43 Алина Груднева

ОАЭ возмущены посещением Храмовой Горы израильскими политиками

Объединенные Арабские Эмираты осудили израильских законодателей, поднявшихся на Храмовую гору по случаю Дня Иерусалима.

Об этом сказано в заявлении министерства иностранных дел ОАЭ.

"Решительно осуждаем экстремистов и призываем прекратить серьезные и провокационные нарушения в этом святом месте", - сказано в заявлении.

Внешнеполитическое ведомства Эмиратов призвало израильские власти "остановить эскалацию и не предпринимать шагов, ведущих к обострению напряженности и нестабильности в регионе".
 

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