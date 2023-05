Марш Флагов под усиленной охраной: подробности и видео

Тысячи демонстрантов прибыли со всей страны в Иерусалим на Марш Флагов, который проходит через Мусульманский квартал.



Мероприятие проходит под усиленной охраной со стороны полиции, бойцов МАГАВ и добровольцев.



По случаю Дня Иерусалима повышение боевой готовности находятся более 3200 правоохранителей, которые работают по всему городу с самого утра для обеспечения и поддержания порядка во время мероприятий.





К вечеру демонстранты начали прибывать в Старый Город Иерусалима, когда официально стартовал Марш Флагов, в котором участвуют министры и депутаты, в том числе, Мири Регев, Юли Эдельштейн и Итамар Бен-Гвир.

The first groups of Jerusalem Day marchers arriving at Damascus Gate. This group is from a premilitary academy in the West Bank settlement of Beit El… pic.twitter.com/OXzS9IxAyp