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Демонстранты со всей страны начинают прибывать в Иерусалим на Марш флагов
18.05.2023 14:10 Ирина Демьянова

Демонстранты со всей страны начинают прибывать в Иерусалим на Марш флагов

Участники Марша флагов начинают стекаться в столицу, чтобы отпраздновать День Иерусалима. Сообщается, что приезжают целыми семьями,  чтобы остаться на выходные.

"Мы приехали на все выходные, чтобы почтить освобождение Иерусалима", — говорит Керен Силам, выходя с иерусалимского вокзала.

Приехав из центрального города Нетании, Силам и 30 членов ее большой семьи сняли квартиру на праздничные выходные.

Семья планирует присоединиться к сегодняшнему Маршу, празднованию воссоединения Израиля с Иерусалимом.

"Мой отец воевал в 1967 году", — говорит она.

Наряду с танцами и размахиванием израильским флагом мероприятие ежегодно вызывает напряженность и потасовки с местными палестинцами, которые видят в этом провокацию.

"Никаких ссор, мы здесь за мир", — говорит Керен, когда ее спрашивают, не беспокоит ли ее ежегодная конфронтация.

 

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