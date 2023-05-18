



Демонстранты со всей страны начинают прибывать в Иерусалим на Марш флагов

Участники Марша флагов начинают стекаться в столицу, чтобы отпраздновать День Иерусалима. Сообщается, что приезжают целыми семьями, чтобы остаться на выходные.



"Мы приехали на все выходные, чтобы почтить освобождение Иерусалима", — говорит Керен Силам, выходя с иерусалимского вокзала.



Приехав из центрального города Нетании, Силам и 30 членов ее большой семьи сняли квартиру на праздничные выходные.



Семья планирует присоединиться к сегодняшнему Маршу, празднованию воссоединения Израиля с Иерусалимом.



"Мой отец воевал в 1967 году", — говорит она.



Наряду с танцами и размахиванием израильским флагом мероприятие ежегодно вызывает напряженность и потасовки с местными палестинцами, которые видят в этом провокацию.



"Никаких ссор, мы здесь за мир", — говорит Керен, когда ее спрашивают, не беспокоит ли ее ежегодная конфронтация.



