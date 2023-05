Марш Флагов: в Старом Городе произошли стычки

Днем, 18 мая, в Старом Городе произошли столкновения между участниками Марша Флагов и арабами.



Первые сообщения поступили в соцсетях.



По словам репортеров, между евреями-участниками ежегодного Марша и арабами вспыхнули небольшие столкновения.



Потасовки между молодежью вспыхнули вдоль маршрута парада. Полиция попыталась вмешаться. Что именно спровоцировало спор, уточняется.



Video: A group of Israelis are currently blocking Jerusalem tunnels/entrance to Jerusalem City in order to prevent Israeli right-wingers from entering the city. pic.twitter.com/9ydeHW2HPn