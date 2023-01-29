



Нетаниягу: Израиль лишит террористов гражданства

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу пообещал лишить членов семей террористов прав на жительство и/или гражданство Израиля, а также расширить поселенческую деятельность.



Об этом он заявил во время выступления на заседании правительства, сообщает Jerusalem Post.



"Сегодня правительство обсудит… аннулирование удостоверений личности и лишение вида на жительство у семей террористов, поддерживающих терроризм", - заявил Нетаниягу, выступая после того, как в Иерусалиме были совершены два теракта.



Нетаниягу также сообщил правительству, что кабинет безопасности собрался в субботу вечером и принял ряд ответных и оборонительных мер. По его словам, это включало увеличение развертывания сил безопасности в уязвимых районах.



"Сегодня утром мы опечатали дом террориста, совершившего преступное нападение в Иерусалиме, и позже его дом будет разрушен", - подчеркнул премьер-министр.



