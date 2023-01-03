



"Настало время разгромить врага, а не возиться с ХАМАСом каждые два года"



Цвика Фогель, генерал в отставке и председатель Комитета по внутренней безопасности в Кнессете и депутат от "Оцма Йегудит", в беседе на радио 104.5FM рассказал о напряженной ситуации с безопасностью в Израиле в дни после создания нового правительства и об угрозах, раздающихся от имени ХАМАСа.



"И Бен-Гвир, и Галант спросили меня, что изменится, так что давайте скажем прямо - угрозы не изменятся, вопрос в том, насколько изменится реакция", - начал Фогель. "На сегодняшний день, мы всегда только реагировали. Мы никогда не инициировали, на нас нападали, нас атаковали у нас дома".



Фогель добавил: "Мы слишком долго не трогали ХАМАС. Я не удивлен, что они угрожают нам - они чувствуют себя сильными, у них укрепляется чувство безопасности. Это то, чем мы должны заняться. Вся слабость нашего региона не используется нами должным образом для стабилизации границ и создания лучшего будущего".



На вопрос, как он реагирует на угрозы ХАМАСа в связи с созданием нового правительства, он ответил: "Я не посылаю им сообщение, я действую, я не жду. Если бы я был министром обороны - сегодня утром они проснулись бы в другой реальности, в реальности преследования, потому что мы устали гоняться за воздушными шариками".



Он продолжил и заявил: "Я хочу создать новую реальность, в которой у них не будет оружия, угрожающего нашему существованию. Если они хотят жить рядом с нами, то такова цена. Правда, это будет цена и для нас, правда, что будет период, когда мы будем жить с проблемами, но Израиль знает, как это сделать, и в конце процесса у нас будет не год тишины - а десятилетия тишины".

