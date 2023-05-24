



На севере Израиля повышают уровень безопасности из-за "Хизбаллы"

На севере Израиля, в городе Метула, повышают уровень безопасности из-за угрозы, исходящей от ливанской террористической организации "Хизбалла".



Об этом говорится в материале The Media Line.



В городе повышается уровень безопасности, чтобы защитить граждан от возможного всплеска насилия с территории Ливана, поскольку "Хизбалла" может готовиться к очередной длительной военной операции против своего южного соседа.



Недавно террористическая организация продемонстрировала представителям иностранных медиа свою боевую готовность. "Хизбалла" провела ряд военных учений, которые, как подтверждают в группировке Хасана Насраллы, являются "подготовкой" к новым нападениям на Израиль.



На фоне исходящей угрозы, в Метуле заметно увеличилось количество военной техники. Солдаты ЦАХАЛа и другие силы безопасности бдительно наблюдают за границей в режиме 24/7.



Более того, по данным издания, в многоквартирных домах сейчас добавляются специальные безопасные комнаты, которые можно использовать в качестве убежища во время ракетных обстрелов. Необходимость в таких укрытиях прописана в законе с 1995 года, и на это выделены дополнительные средства.



Такие помещения должны быть укреплены железобетонными стенами толщиной не менее 40 сантиметров, обеспечивающими эффективную защиту во время атаки. Они должны быть оснащены специальными клапанами, датчик на которых, при обнаружении смертельного газа, должен блокировать поток воздуха снаружи.



Многие из тех, кто был свидетелем последних военных учений "Хизбаллы" возле границы, убеждены в том, что эскалация насилия - неизбежная, и является лишь вопросом времени.

