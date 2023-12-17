



Израильский танк "Меркава-4 Барак" доказывает свою эффективность в Газе

Благодаря использованию возможностей искусственного интеллекта и экономичных технологий танк "Меркава-4 Барак" оказался эффективным в городских боях и свел потери ЦАХАЛа к минимуму.



Война между Израилем и ХАМАСом является беспрецедентной в истории израильских военных действий не только из-за количества убитых и похищенных гражданских лиц, но и из-за рекордного количества ракет, выпущенных по Израилю с 7 октября, и использования ХАМАСом противотанковых ракет в боях в Газе. Несмотря на это, сухопутные маневры ЦАХАЛа продвигаются вперед, и одной из причин этого является введение в состав ЦАХАЛа первой роты боевых танков "Меркава-4 Барак".



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Танки представляют собой пятое поколение серии "Меркава", которые поступили на вооружение бронетанкового корпуса ЦАХАЛа только в сентябре, и никто не ожидал, что первые серьезные испытания танка начнутся так скоро. В отличие от медленной интеграции танков в иностранные войска, такие как армия США, которая занимает много времени и включает в себя различные этапы испытаний, в Израиле танки впервые эксплуатируются в режиме реального времени с внесением корректировок на поле боя.



Команды Управления "Меркава" и бронетехники Министерства обороны находятся в полевых условиях, физически отслеживая характеристики новых танков. Их цель - изучить каждую угрозу и попытку нанести удар по танку, повысить возможности его вооружения и обсудить с танковыми командами, как улучшить танк и повысить его боевые возможности.



Бригадный генерал Орен Гибер, командующий израильским управлением "Меркава" и бронетехники, сказал "Глобс": "Мы проходим обучение в течение многих лет против врага, который пытается найти слабые места в армии ЦАХАЛа, это происходит не за один день, но мы постоянно стараемся быть на несколько шагов впереди них".



"Этот процесс глубокий и продуманный на протяжении многих лет, и сегодня обучение продолжается даже в условиях войны."

По данным Министерства обороны, стоимость Merkava Barak аналогична Merkava 4. То есть, согласно зарубежным отчетам, 3,5 миллиона долларов для ЦАХАЛа и 5 миллионов долларов для иностранных армий.



Как может быть, что стоимость "Меркавы Барак" такая же, как у "Меркавы 4"? Израильское управление "Меркавы" и бронетехники разбивает танк на более чем 150 систем и компонентов, и такое управление процессом позволяет им легче придерживаться организованных бюджетных рамок.



Еще один фактор, позволяющий сохранить стоимость нового танка на уровне предыдущей модели, - это опора на израильские компании и поставщиков. Все компании, чья продукция включена в производство, от низкотехнологичной до высокотехнологичной, - из Израиля, что позволяет лучше контролировать расходы и добиваться более низких цен. Одним из таких примеров является компания по производству кондиционеров Beth-El Group.



Технологический прогресс также способствует снижению затрат. Сегодня можно найти компьютеры и технологические средства, которые обеспечивают лучший отклик, чем их предшественники, которые были лучшими технологиями 20 лет назад, когда на вооружение поступила "Меркава-4".

Один из важнейших факторов снижения затрат связан с крупными израильскими оборонными компаниями Elbit Systems (Nasdaq: ESLT; TASE: ESLT), Israel Aerospace Industries (IAI) и Rafael Advanced Defense Systems, которые предоставляют передовые технологические решения в мировом масштабе, но по себестоимости.



Танк "Барак" может быть ведущим в мире в технологическом плане, но он все еще далек от того, чтобы быть самым дорогим. Самым дорогим танком в мире является французский Leclerc AMX 56, который стоит 9,3 миллиона долларов. Южнокорейская "Черная пантера" стоит 8,5 миллиона долларов, а индийский танк "Арджун" - 7,8 миллиона долларов.



Израильский танк Barak, несмотря на то, что его стоимость для иностранных армий составляет всего 5 миллионов долларов, обладает уникальными технологическими возможностями, наиболее заметной из которых является использование искусственного интеллекта (ИИ). Подобно шлемам F-35 производства Elbit Systems, которые обеспечивают пилоту анализ информации в режиме реального времени, аналогичная функция используется и в танке Barak.

