



Израиль впервые применил лазерное оружие

Как сообщается, ЦАХАЛ впервые применил лазерную систему Iron Beam в боевой операции по отражению ракетных обстрелов из Газы. По мнению журнала "Newsweek", это событие знаменует собой поворотный момент в развитии оборонных технологий, демонстрируя возможности оружия направленной энергии в реальных боевых условиях.



Iron Beam, разработанная компанией Rafael Advanced Defense Systems, представляет собой серьезное продвижение в оборонной стратегии. В отличие от традиционных ракетных систем, Iron Beam использует высокоэнергетический лазер для эффективной нейтрализации угроз малой дальности, таких как ракеты, артиллерия и беспилотники.



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Эта технология не только усиливает существующие возможности ПВО Израиля, но и является экономически эффективным решением постоянной проблемы надвигающихся угроз, поскольку ее затраты на перехват значительно ниже, чем у традиционных систем.



Сообщения о принятии Iron Beam на вооружение появились раньше, чем ожидалось. В 2022 году премьер-министр Израиля Нафтали Беннетт предположил, что система может быть введена в строй к 2024 году.



Однако недавняя эскалация конфликта, по-видимому, ускорила ее развертывание, что подчеркивает актуальность и важность этой передовой оборонной технологии в современных военных операциях.

