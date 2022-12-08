



ХАМАС отметит 35-летие под лозунгом "Мы движемся к Иерусалиму"

ХАМАС объявил о начале серии мероприятий в Газе, приуроченных к 35-летию со дня его основания. Мероприятия будут включать военные парады и митинги в нескольких районах. Как ожидается, 14 декабря пройдет масштабная демонстрация в городе Газа.



Об этом сообщает Jerusalem Post.



Представители группировки заявили, что в этом году годовщина основания ХАМАС будет проходить под лозунгом "Мы движемся к Иерусалиму с ревущим потоком".



Они добавили, что этот лозунг призван подтвердить решимость палестинцев "освободить Иерусалим и его святыни" и помешать любым попыткам "иудаизировать мечеть Аль-Акса или разделить ее во времени и пространстве".



Накануне годовщины ХАМАС призвал палестинцев усилить свое "сопротивление и революцию" против Израиля.