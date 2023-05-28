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Экс-глава Моссада: нормализация отношений с саудовцами "абсолютно возможна"
28.05.2023 19:05 Ирина Демьянова

Экс-глава Моссада: нормализация отношений с саудовцами "абсолютно возможна"

Бывший глава Моссада Йоси Коэн говорит, что соглашение о нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией "абсолютно возможно".

Выступая в Институте исследований национальной безопасности, Коэн — главный шпион Израиля в 2016–2021 годах — говорит: "По моему мнению — и здесь я опираюсь на личные знания по теме — это абсолютно возможно".

"На Ближнем Востоке действительно наступила новая эра, в которой смелые лидеры… знают, как добиться нормализации", - добавил он.

Он также отвергает идею о том, что Соглашения Авраама находятся на каменистой почве, говоря, что связи с ОАЭ и Бахрейном — это "идеальные мирные отношения".
 

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