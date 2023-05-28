



Экс-глава Моссада: нормализация отношений с саудовцами "абсолютно возможна"

Бывший глава Моссада Йоси Коэн говорит, что соглашение о нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией "абсолютно возможно".



Выступая в Институте исследований национальной безопасности, Коэн — главный шпион Израиля в 2016–2021 годах — говорит: "По моему мнению — и здесь я опираюсь на личные знания по теме — это абсолютно возможно".



"На Ближнем Востоке действительно наступила новая эра, в которой смелые лидеры… знают, как добиться нормализации", - добавил он.



Он также отвергает идею о том, что Соглашения Авраама находятся на каменистой почве, говоря, что связи с ОАЭ и Бахрейном — это "идеальные мирные отношения".

