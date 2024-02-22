



Белый дом: ХАМАС - абсолютное зло

Вашингтон не сомневается в том, что война между Израилем и ХАМАСом является битвой между добром и абсолютным злом.



Соответствующее заявление сделал представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.



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"Нет сомнений в том, что ХАМАС - это зло. Я даже не думаю, что это вообще подлежит обсуждению", - сказал он.



По словам Кирби, ХАМАС является террористической организацией, у которой есть "поистине геноцидные наклонности" против Израиля.