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Белый дом: ХАМАС - абсолютное зло
22.02.2024 21:32 Алина Груднева

Белый дом: ХАМАС - абсолютное зло

Вашингтон не сомневается в том, что война между Израилем и ХАМАСом является битвой между добром и абсолютным злом.

Соответствующее заявление сделал представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

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"Нет сомнений в том, что ХАМАС - это зло. Я даже не думаю, что это вообще подлежит обсуждению", - сказал он.

По словам Кирби, ХАМАС является террористической организацией, у которой есть "поистине геноцидные наклонности" против Израиля. 

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