



Атаки в Иерусалиме: две бомбы подложил один террорист на электровелосипеде



Газета Маарив опубликовала первые подробности расследования террористических атак в Иерусалиме 23 ноября.



Первый заложенный заряд был мощным и содержал взрывчатку и винты, изготовленные из твердого материала, чтобы причинить максимальный ущерб. Второй заряд был меньшей силы, как показали первые тесты полиции.



По оценке экспертов, бомбы, скорее всего, заложил один террорист. Он начал движение на электрическом велосипеде, заложил первый пакет возле автобусной остановки в Гиват-Шауль и продолжил движение в район Рамот, где заложил еще один пакет.



5 000 полицейских и силы ШАБАКа, находятся в настоящий момент в Иерусалиме, пытаясь выйти на следы террориста и предотвратить возможные последующие атаки.

