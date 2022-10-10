Атака на КПП Шуафат: поиски террориста продолжаются
Силы безопасности Израиля продолжают "охоту" на террориста, который застрелил военнослужащую МАГАВа в ходе теракта, который произошел на КПП Шуафат.
Об этом сообщает Times of Israel.
В ходе теракта вооруженный человек вышел с пассажирской стороны белого автомобиля, остановившегося на контрольно-пропускном пункте недалеко от Шуафата, подошел к группе солдат и открыл огонь почти в упор. 18-летняя Ноа Лазар, боец батальона "Эрез", была застрелена в субботу вечером. Ее доставили в больницу, но она скончалась от полученных ран.
Согласно сообщениям в прессе, предполагаемым стрелком является Удай Тамими - 22-летний житель лагеря для беженцев Шуафат. Первоначальное расследование инцидента показало, что террорист выпустил восемь пуль в сторону группы солдат на блокпосту, при этом ни одному из находившихся на месте сотрудников не удалось открыть ответный огонь.
Отмечается, что стрельба велась как раз в тот момент, когда солдаты менялись сменами, что считается тактическим слабым местом на любом блокпосту и требует усиленных мер безопасности.
Израильские силы безопасности разыскивали Тамими с вечера субботы. К операции привлечены большие силы полиции, сотрудников ШАБАКа и военнослужащих.