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Арест террористов, убивших Алана Ганельса: палестинец умер от ран
01.03.2023 21:03 Алина Груднева

Арест террористов, убивших Алана Ганельса: палестинец умер от ран

Подозреваемый, подстреленный сегодня во время операции по задержанию террористов в лагере беженцев недалеко от Иерихона, скончался от полученных ранений.

По данным министерства здравоохранения ПА, подконтрольного ХАМАСу, им оказался 22-летний Махмуд Хамдан.

Солдаты ЦАХАЛа стреляли в него, когда он предпринял попытку бегства из здания, в котором скрывались террористы.

Как стало известно, раненого доставили в больницу Ихилов. Позже он был объявлен мертвым.

 

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