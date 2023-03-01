



Арест террористов, убивших Алана Ганельса: палестинец умер от ран

Подозреваемый, подстреленный сегодня во время операции по задержанию террористов в лагере беженцев недалеко от Иерихона, скончался от полученных ранений.



По данным министерства здравоохранения ПА, подконтрольного ХАМАСу, им оказался 22-летний Махмуд Хамдан.



Солдаты ЦАХАЛа стреляли в него, когда он предпринял попытку бегства из здания, в котором скрывались террористы.



Как стало известно, раненого доставили в больницу Ихилов. Позже он был объявлен мертвым.



