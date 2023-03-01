



Видео: задержание террористов, убивших Алана Ганельса

Сегодня в лагере беженцев Акбат Джабер вблизи Иерихона солдаты ЦАХАЛа провели совместную операцию с ШАБАКом в ходе которой были арестованы четыре террориста, подозреваемые в совершении теракта со стрельбой на шоссе 90, где был убит Алан Ганельс. В документах, опубликованных сегодня вечером, показаны моменты ареста и выдачи подозреваемых.



Согласно заявлению пресс-секретаря ЦАХАЛа, силы вошли в лагерь беженцев, основываясь на точной разведывательной информации от ШАБАКа, и окружили дом, в котором находились террористы. По прибытии двое из них попытались скрыться, и бойцы открыли по ним огонь.



После перестрелки бойцы продолжили осаду дома, и двое террористов сдались. В ходе операции было также изъято оружие.

