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Аббас заявил, что получил "звонок с благодарностью" от представителя друзов
24.11.2022 16:55 Ольга Белозерова

Аббас заявил, что получил "звонок с благодарностью" от представителя друзов

Председатель ПА Махмуд Аббас заявил, что получил звонок с благодарностью от представителя друзов Салеха Тарифа, в связи с успешным возвращением тела подростка, похищенного террористами из больницы. 

Как сообщает WAFA, Тариф выразил Аббасу "благодарность за его усилия, направленные на обеспечение возвращения тела 18-летнего Тирана Феро". 

Во время телефонного разговора Аббас выразил глубокие соболезнования семье Феро и всей общине друзов, подчеркнув при этом необходимость отказа от разногласий и укрепления братских отношений.

Напомним, что сегодня, 24 октября, тело 18-летнего Тирана Феро из Далият Аль-Кармель было возвращено в Израиль

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