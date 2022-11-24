



Тело погибшего друза возвращено из Дженина семье



Сегодня , 24 ноября, тело 18-летнего Тирана Феро из Далият Аль-Кармельбыло возвращено в Израиль. Феро, молодой израильтянин, погиб в автокатастрофе возле КПП Рихан и был доставлен в больницу в Дженине, где палестинские боевики похитили его тело.



Возвращение его тела в Израиль произошло после огромного давления со стороны политических партий и силовых структур и в координации действий Палестинской администрацией.



Израиль рассматривал это событие как гуманитарное, а также привлек США, Египет и ООН к оказанию давления на ПА. Координатор правительственных операций на территориях полковник Расан Алиян и офицеры офиса координации на территориях возглавили усилия по возвращению тела, которые включали закулисные переговоры с высокопоставленными чиновниками Палестинской автономии.



Тело Феро было передано его семье в Израиле.

