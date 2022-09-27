



Чего мы ждем в новом году

Каждый раз мы встречаем наступающий год новыми надеждами и верим, что сбудется предсказание популярной песни, посвященной празднику Рош а-Шана: «Ты увидишь, как хорошо будет в будущем году».



Не всегда ожидания сбываются. В последнее время мы пережили столько несчастий и бед, что легко усомниться, есть ли вообще у человечества будущее. Но бывали времена более темные и тяжелые, и все же евреи всегда встречали Новый год с верой в лучшее и надеялись оставить все плохое в прошлом.



Ушедший еврейский год начался на излете очередной волны коронавируса, а закончился подготовкой к очередным выборам. В Украине идет безжалостная война, которая грозит перерасти в Третью мировую с применением ядерного оружия. Мир снова охвачен миграционным кризисом. В наших Палестинах тоже неспокойно: напряженность и постоянные теракты в Самарии и Иудее, беспорядки на Храмовой горе, и, разумеется, бесконечные выборы, так что впору говорить о новой эпидемии, охватившей страну, – эпидемии выборов. И все же Израиль пока в стороне от самых страшных событий современности и даже остается неким островом стабильности в бушующем мире. Не случайно растет репатриация из горячих точек, более похожая на эвакуацию.



Есть и другие позитивные тенденции, о которых можно узнать из статистического отчета, публикуемого государством перед Рош а-Шана. Так, например, средняя продолжительность жизни израильтян по-прежнему одна из самых высоких в мире (80,5 года у мужчин и 84,6 года у женщин), хоть и снизилась на доли процентов по сравнению с прошлогодними цифрами. Несмотря на два года удаленной учебы, 81% школьников, сдававших экзамены на аттестат зрелости, его получили. И мы по-прежнему, даже на фоне растущей преступности, чувствуем себя в безопасности в своей стране: 82% израильтян не боятся ходить по своему району в одиночку в темное время суток.



Конечно, на фоне обескураживающих новостей, которые каждый день сыплются на нашу голову, это не такое большое утешение. Но события так стремительно сменяют друг друга, что все может резко повернуться к лучшему.



Чего мы ждем, чего желаем себе и другим в наступившем году?



Во-первых, прекращения войны и мира Украине. Пусть беженцы вернутся домой, пусть страна залечит раны, восстановит разрушенное и пойдет дальше своим путем, который выберет сама.

Не наше дело, какая власть должна быть в России, но пусть она будет мирной, без имперских замашек и угроз в адрес остального человечества, и милосердной прежде всего к своим граждан.



Маловероятно, но очень хочется, чтобы народные протесты в Иране привели к падению тоталитарного режима и возрождению демократии. Ликвидация главной региональной угрозы путем внутреннего переворота была бы оптимальным вариантом для Израиля и всего Ближнего Востока, остановила бы гонку вооружений и множество конфликтов. Мечты о мирном, процветающем и благополучном Ближнем Востоке пока кажутся утопией, но когда-нибудь они сбудутся.



Ситуация и сейчас может способствовать новым процессам в регионе. Страны Персидского залива способны вдвое увеличить поставки горючего на Запад, и в этой тенденции есть место для Израиля. В целом, повышение благосостояния и значения нефтяных монархий создаст атмосферу стабильности и процветания и приведет к расширению сотрудничества между нашими странами. У Израиля с его технологиями здесь может быть особая роль: возглавить региональные исследования и разработки по переходу на возобновляемые источники энергии, поскольку Запад рано или поздно откажется от нефти и газа.



Чего хочется пожелать своей стране?



Во-первых, чтобы эти выборы позволили создать эффективное, работоспособное правительство, а следующие произошли не раньше, чем через четыре года.

Чтобы доходы наших граждан стали выше, безработица – меньше, а жилье – доступным для всех. По последним данным, всего 64,6% семей живут в своих домах и квартирах, а машканта уже стала неподъемной даже для работающей молодой семьи.

Статистический отчет выявил интересный факт: оказывается среднемесячный доход семьи израильских пенсионеров почти равен среднему доходу по стране. Понятно, что это не касается наших пенсионеров, которые едва сводят концы с концами. Поэтому нужно требовать от власти такого улучшения положения пожилых репатриантов, чтобы их жизнь была не хуже, чем у старожилов.

Мы должны добиться окончательной победы над «короной» и другими опасными болезнями, перестроить здравоохранение с учетом быстрого распространения эпидемий в современном мире.



Исправлять и улучшать нужно очень и очень многое. Но самое главное, о чем думают сейчас люди и что нужно всему человечеству, и особенно Израилю, – мир и безопасность, спокойствие на границах, взаимопонимание в обществе.

Многое из этого звучит несбыточными мечтами, но, как говорится, «если вы захотите, это не будет сказкой». Так пусть наступивший год станет первым шагом к превращению этой сказки в быль. Шана това!