



Звезда "Секса в большом городе" начала голодовку в поддержку Газы у Белого дома

Звезда сериала "Секс в большом городе" Синтия Никсон присоединилась к группе активистов у Белого дома, которые заявили, что объявляют голодовку в знак поддержки Газы.



Никсон заявила, что протестует против большого числа погибших в Газе в результате израильских ударов, которое, по ее словам, превышает число жертв среди мирного населения во время войны США в Афганистане, и утверждает, что Газа находится на грани голодной смерти.



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"Мы объявили голодовку только для того, чтобы показать Байдену, какие лишения происходят в Газе и что в его силах добиться прекращения огня", - сказала она журналистам.



Акция протеста проводится несмотря на действующее временное перемирие, которое позволило освободить некоторых заложников, удерживаемых ХАМАСом, и увеличить поток помощи в Газу.



Никсон не упоминает о судьбе остальных заложников, которые были похищены и вывезены в Газу, когда около 3000 террористов пересекли границу с Израилем и убили около 1200 человек, в основном мирных жителей.

