



Женщина убила двух полицейских и застрелилась

Два офицера полиции в прибрежной части штата Миссисипи были застрелены женщиной 14 дкабря, когда они проверяли вызов в мотеле, сообщили власти.



Женщина покончила с собой после того, как застрелила офицеров полиции Бэй-Сент-Луиса в Motel 6 около 4:30 утра, говорится в заявлении Департамента общественной безопасности штата Миссисипи. Было неясно, почему полицейские были направлены в мотель. В заявлении говорится, что это был "вызов на службу".



Никаких дополнительных подробностей агенты Бюро расследований Миссисипи, которые расследуют дело о стрельбе, не сообщили.