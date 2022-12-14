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Женщина убила двух полицейских и застрелилась
14.12.2022 20:29 Аркадий Бочаровский

Женщина убила двух полицейских и застрелилась

Два офицера полиции в прибрежной части штата Миссисипи были застрелены женщиной 14 дкабря, когда они проверяли вызов в мотеле, сообщили власти.

Женщина покончила с собой после того, как застрелила офицеров полиции Бэй-Сент-Луиса в Motel 6  около 4:30 утра, говорится в заявлении Департамента общественной безопасности штата Миссисипи. Было неясно, почему полицейские были направлены в мотель. В заявлении говорится, что это был "вызов на службу".

Никаких дополнительных подробностей агенты Бюро расследований Миссисипи, которые расследуют дело о стрельбе, не сообщили.

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