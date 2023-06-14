



В Торонто открыт первый музей, посвященный выжившим в Холокосте

Музей Холокоста в Торонто открыл свои двери в пятницу церемонией перерезания ленточки, на которой присутствовало множество высокопоставленных лиц и переживших Холокост.



Предназначенный для юных учеников, центр сосредоточен вокруг 11 галерей, где выжившие делятся своими свидетельствами с помощью интерактивных видеороликов.



Его четыре галереи посвящены преследованиям евреев и меньшинств в Европе и Канаде, зверствам Второй мировой войны и началу новой жизни в Канаде для тысяч беженцев.



“С самого начала мы намеревались сделать так, чтобы это было место, где можно было бы услышать от выживших еще долго после того, как они уйдут, — сказала исполнительный директор музея Дара Соломон Еврейскому телеграфному агентству. - Пригласить выживших в Холокосте, чтобы увидеть, как мы это сделали, и сделать их действительно счастливыми и удовлетворенными, было одним из самых значимых событий в моей личной и профессиональной жизни”.



В то время как центр рассказывает человеческие истории о геноциде, он преуменьшает тот ужас, который некоторые привыкли ожидать от музея Холокоста. В его галерее, посвященной зверствам, некоторые материалы — например, изображения массовых убийств в ямах на окраинах городов — хранятся в ящиках, которые могут быть вытащены желающими зрителями.



“Мы приняли несколько очень сознательных решений не использовать невероятно наглядные образы, на которых я вырос, потому что мы знаем, что студенты не учатся так хорошо, как думают люди, когда им грустно, — сказалa Соломон. - Если вы их расстраиваете и пугаете, обучение фактически прекращается”.

Мемориальный музей Холокоста в США посоветовал преподавателям темы Холокоста использовать графические материалы “разумно” и “только в той мере, в какой это необходимо” для достижения целей обучения. Согласно рекомендациям USHMM, графические изображения и тексты могут использовать эмоциональную уязвимость учащихся вместо того, чтобы поощрять их к критическому мышлению в безопасной среде.



Созданный Федерацией United Jewish Appeal (UJA) Большого Торонто, музей площадью 9500 квадратных футов открылся в кампусе федерации Sherman, еврейском общинном центре, в котором также есть театр, детский сад и другие общественные здания. Соломон надеется, что расположение поможет облегчить связь между историческими экспонатами и повседневной еврейской жизнью в Торонто.



Музей Холокоста в Торонто заменяет городской образовательный и мемориальный центр Холокоста, основанный в 1985 году местными выжившими, которые хотели поделиться своими историями со студентами. Предыдущее пространство имело лишь небольшое количество экспонатов и было вдвое меньше нового музея.



Наряду с записанными свидетельствами посетители нового музея теперь могут увидеть артефакты, которые никогда не публиковались. Эти предметы варьируются от полосатой униформы заключенных, стандартной для нацистских концентрационных лагерей, до подарка, отправленного матерью в лагере Равенсбрюк своим детям в 1942 году.



В музее также хранится Тора, которая пережила Хрустальную ночь, ночь, когда нацисты разрушили еврейские дома, предприятия и синагоги по всей Германии и Австрии в ноябре 1938 года, предвещая грядущий геноцид.



Создание этого пространства несколько раз откладывалось, сказалa Соломон, и многие выжившие канадцы десятилетиями надеялись, что оно станет реальностью.



