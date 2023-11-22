



Теракт: на мосту между США и Канадой взорвался заминированный автомобиль



ФБР расследует взрыв автомобиля на Rainbow у Ниагарского водопада на границе США с Канадой.



Обстоятельства взрыва на данный момент неясны, но, по имеющимся сведениям, расследуется подозрение в терроризме. Телеканал Fox сообщил, что взрыв автомобиля был попыткой террористического акта. Речь идет о заминированном автомобиле с большим количеством взрывчатки.



По сообщению CNN, подозреваемые, находившиеся в автомобиле, погибли в результате взрыва. Все четыре въезда в район моста, соединяющего Канаду и США в районе Ниагарского водопада, были закрыты.



"ФБР работает в координации с федеральными властями и местными правоохранительными органами в рамках расследования", - говорится в сообщении на сайте ФБР в Буффало.



Телеканал Fox News сообщил, что в результате взрыва автомобиля на пограничном переходе между Канадой и США в районе Ниагарского водопада погибли два человека и был ранен полицейский. Согласно сообщению, ФБР расследует этот инцидент как попытку террористического акта.

