



Что сказал самый известный психолог после фильма о 7 октября президенту Гарварда



Телеведущий, самый известный в США психолог, доктор Фил Макгроу, выступил с осуждением участившихся случаев антисемитизма в США, особенно среди студентов университетов.



В видеоролике, опубликованном в социальных сетях, доктор Фил сказал: "Как американец, я поражен антисемитизмом в нашей стране, особенно среди многих студентов наших элитных университетов, которые превратились в либеральное левое движение, поддерживающее интеллектуальный упадок, вместо критического мышления".



Доктор Фил выступил против президентов университетов, которые не выступили однозначно против призывов к еврейскому геноциду в своих кампусах: "Я работал с Израилем, я смотрел видео ужасов 7 октября. Целями были безоружные мирные жители, включая детей и стариков. Это не военные действия - это массовые убийства трусов, обдолбанных наркотиком каптагон, празднующих свои убийства так, как будто они пьяные играют в баре в субботу вечером. Я был потрясен тем, что творилось с младенцами в колыбелях и женщинами, умоляющими спасти их. Это ваш контекст, госпожа президент. Вы должны были знать об этом когда, когда самодовольно изрекали ваши изречения в Конгрессе. Вы должны понимать,что чувствуют ваши еврейские студенты”.