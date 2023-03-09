



Сколько денег могут получить члены "купот холим" по страховке

Многие члены больничных касс даже не подозревают, что могут получить крупные выплаты по страхованию на случай длительного ухода "Битуах сиуди". К сожалению, даже несмотря на то, что выплаты эти положены по закону, добиться их – совсем не простая задача. Страховые компании не спешат расставаться с такими крупными суммами (речь идёт о ежемесячных выплатах от 3900 до 6000 шекелей на протяжение 5 лет), а незнание юридических тонкостей процесса и вовсе отдаляют нуждающихся от положенной им помощи.



Роман, член больничной кассы «Клалит», у которого диагностированы болезнь сердца, диабет, частые падения, ортопедические проблемы со спиной и коленями, даже не знал о скрытой в страховом полисе компании «Арель» страховки на случай длительного ухода уходу, которую он оплачивает как часть страхового взноса в больничной кассе. Роман обратился в адвокатский офис Меиры Зоар за помощью с частным полисом, но он не знал, что помимо частной страховки у него есть еще и страховка на случай болезни, оформленная через больничную кассу. Когда мы сообщили ему эту информацию, Роман был удивлен. Он получил право на ежемесячную удвоенную сумму: как по частной страховке, так и по страховке, оформленной через больничную кассу, в совокупности около 9000 шекелей в месяц в течение 5 лет по двум полисам.



Адвокат Меира Зоар, специалист в области получения выплат по «Битуах Сиуди», работает в этой сфере уже больше 25 лет и знает о тонкостях процесса всё. За её спиной тысячи клиентов, которые получили необходимую помощь, а также крупнейший коллективный иск сразу против 4-х страховых компаний. Почему больные не могут получить положенные выплаты и как добиться справедливости от страховщиков – в этом интервью.



1. Что такое страхование на случай длительного ухода?

Это важный коллективный страховой полис, имеющийся у многих членов больничных касс, который оплачивается как часть членского взноса в больничную кассу и дает им финансовые права при болезни или несчастном случае, когда появилась потребность длительного ухода.

2. Что такое статус «сиуди» в соответствии с полисом «Битуах сиуди»?

Это состояние, при котором застрахованному требуется помощь в выполнении по крайней мере трех повседневных действий (одевание, купание, вставание, передвижение, еда и питье, контроль недержания) или при деменции (когнитивные заболевания).

3. Что имеет право получать лицо, отвечающее этим критериям?

Всё зависит от возраста, в котором член больничной кассы был присоединен к страховому полису «Битуах сиуди» на момент возникновения страхового случая. Как правило, диапазон сумм по полисам на сегодняшний день колеблется от 3900 до 6000 шекелей в месяц на 5 лет выплаты.

4. Существуют ли разные способы выплат по полису?

Существуют. Полис должен быть хорошо изучен, чтобы учесть каждый конкретный случай. Могут быть расхождения в сотни и даже тысячи шекелей, в зависимости от того, будет ли застрахованный находиться в специальном учреждении, дома или у него будет иностранный работник.

5. Может ли пациент самостоятельно обратиться в больничную кассу с просьбой о выплатах, или ему следует обратиться за помощью к профессионалу - адвокату?

Несмотря на то, что страховка оформлена через больничную кассу, работники больничной кассы не имеют достаточных юридических знаний по всем нюансам полиса «Битуах сиуди». Застрахованным приходится иметь дело со специалистами по страхованию, а это дело сложное и запутанное. Поэтому только профессионал знает, как правильно составить требование без ошибок, и самое главное, как преуспеть в получении положительного ответа., член больничной кассы «Маккаби», пациентка с болезнью Паркинсона и болезнью Вертиго (сильное головокружение), с 2017 года получает 17 часов ухода от Битуах Леуми. Прочитав статью адвокатского офиса Меиры Зоар, она поняла, что у нее была страховка на случай длительного ухода от больничной кассы. Зина обратилась к социальному работнику, чтобы он помог связаться со страховой компанией. Однако, из-за отсутствия юридических знаний, в требовании, поданном в страховую компанию «Феникс», страхующую членов «Маккаби», была указана дата наступления страхового случая только с 2019 года, а не с того периода, когда Зину признали нуждающейся в длительном уходе («сиудит»). Таким образом, Зина «упала между стульев» - «Феникс» переложил ответственность на предыдущего страховщика, компанию «Кляль», а «Кляль» утверждала, что у нее уже истек срок исковой давности т.к. с тех пор прошло более 3 лет, и страховщики сменились. Зина обратилась в адвокатский офис Меиры Зоар, был подан совместный иск против двух страховых компаний и в результате Зина получила единовременную выплату в размере около 110 000 шекелей и дополнительные выплаты в размере около 4 600 шекелей еще на 30 месяцев.

6. Какие дополнительные преимущества в юридическом, а не «любительском» подходе к получению пособий по уходу?

Страхование – сложная юридическая сфера, вы должны быть знакомы с ее регулированием и судебными решениями. Кроме того, большинство страховых компаний, даже если дают разрешение на получение застрахованными ежемесячных пособий, обычно одобряют его на короткий период, например, на шесть месяцев или год, на основании условий полиса, которые позволяют проверять застрахованных от их имени столько, сколько им захочется. Преимущество подачи иска профессиональным адвокатом заключается в том, что со страховой компанией может быть достигнуто письменное и имеющее обязательную силу соглашение о фиксированной выплате, без лишних хлопот для застрахованного в дальнейшем.

7. Есть ли право только на будущее ежемесячное пособие, или также на выплату за прошлый период?