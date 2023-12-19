



Зеленский: Военные хотят мобилизовать еще 500 тысяч. Мне нужны ответы

Военные обратились к Президенту Украины Владимиру Зеленскому с рядом вопросов, которые касаются потенциального контрнаступателения в частности и защиты государства в целом. Для этого они предлагают мобилизовать еще 450-500 тысяч человек, а на это необходимо 500 млрд грн.



Об этом сообщил глава государства на итоговой пресс-конференции во вторник, 19 декабря, назвав эту цифру "очень серьезной", которая "требует больше аргументов".



"Это вопрос людей, справедливости, обороноспособности и финансов. Что касается людей, мне нужна конкретика, что будет с миллионной армией, что будет с ребятами, кто каждый день там …Если есть вопросы ротационные, вопросы отпусков, то должен быть комплексный план", – объяснил Зеленский и сказал, что ответы должны быть оформлены в законопроекте.



"Я пока не увидел там вопроса демобилизации, но главное, чтобы этот процесс был. Если +450 тысяч, то кто заслуживает права на отдых? Это очень важный момент, по моему личному мнению. Комплексный план они должны подготовить и дальше будут общаться в Верховной Раде Украины", – сказал президент Зеленский, уточнив, что по части финансов такая мобилизация будет дополнительно стоить Украине 500 млрд грн.

