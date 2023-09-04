



Зеленский посетил Донецкую область и встретился с командирами бригад

Президент Украины Владимир Зеленский в понедельник, 4 сентября, совершил рабочую поездку в Донецкую область, в ходе которой заслушал доклады командиров боевых бригад об оперативной ситуации на фронте, а также обсудил текущие потребности военных.



"Президент Украины заслушал доклады командиров боевых бригад об оперативной ситуации на фронте, взаимодействии подразделений в зоне ответственности ОТУ "Донецк", а также о статусе выполнения боевых задач и уровне материально-технического обеспечения", - сообщает пресс-служба главы государства.



Отмечается, что глава государства совместно с командующим морской пехотой и ОТУ "Донецк" Юрием Содолем и первым заместителем министра обороны Александром Павлюком посетил командные пункты 109-й отдельной бригады территориальной обороны, 110-й отдельной механизированной бригады имени генерал-хорунжого Марка Безручка, 36-й отдельной бригады морской пехоты имени контр-адмирала Михаила Белинского, 53-й отдельной механизированной бригады имени князя Владимира Мономаха, 59-й отдельной мотопехотной бригады имени Якова Гандзюка, 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады, 37-й отдельной бригады отдельной бригады морской пехоты.



Зеленский обсудил с командирами бригад вопросы, среди которых чаще всего упоминалась все большая потребность в БПЛА и антидроновых средствах, недостаточное комплектование подразделений личным составом и нехватку отдельных типов боеприпасов.



Также президент и военные обсудили создание вспомогательной системы обеспечения бригад, которая возьмет на себя менеджерские функции и высвободит время командиров для боевой работы. Речь также шла о способах повышения мотивации воинов.



