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ВСУ атаковали аэродромы возле оккупированных Бердянска и Луганска. Видео
17.10.2023 10:02 Дара Киевская

ВСУ атаковали аэродромы возле оккупированных Бердянска и Луганска. Видео

В ночь на вторник, 17 октября, Вооруженные силы Украины нанесли удары по аэродромам вблизи оккупированных Бердянска и Луганска.

Как сообщили в Центре стратегических коммуникаций ВСУ и Генштабе, в результате успешных ударов были уничтожены два вертолета на посадочных площадках, состав боеприпасов и артиллерийское средство российских оккупационных войск.



Также в местных пабликах в ночь на 17 октября появилось видео со взрывами в Бердянске.
 

 

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