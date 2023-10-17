



ВСУ атаковали аэродромы возле оккупированных Бердянска и Луганска. Видео

В ночь на вторник, 17 октября, Вооруженные силы Украины нанесли удары по аэродромам вблизи оккупированных Бердянска и Луганска.



Как сообщили в Центре стратегических коммуникаций ВСУ и Генштабе, в результате успешных ударов были уничтожены два вертолета на посадочных площадках, состав боеприпасов и артиллерийское средство российских оккупационных войск.







Также в местных пабликах в ночь на 17 октября появилось видео со взрывами в Бердянске.

