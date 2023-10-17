ВСУ атаковали аэродромы возле оккупированных Бердянска и Луганска. Видео
В ночь на вторник, 17 октября, Вооруженные силы Украины нанесли удары по аэродромам вблизи оккупированных Бердянска и Луганска.
Как сообщили в Центре стратегических коммуникаций ВСУ и Генштабе, в результате успешных ударов были уничтожены два вертолета на посадочных площадках, состав боеприпасов и артиллерийское средство российских оккупационных войск.
Также в местных пабликах в ночь на 17 октября появилось видео со взрывами в Бердянске.
У ніч на 17 жовтня Збройні сили України нанесли удар по гелікоптерах та обладнанню російських окупаційних військ на аеродромі поблизу окупованого Бердянська. pic.twitter.com/UrsPP3UmYf— Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) October 17, 2023