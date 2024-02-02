



В Великобритании потребовали ввести Россию в перечень стран-спонсоров терроризма

В английском парламенте группа из 13 депутатов парламента и 5 пэров подготовила обращение, в котором призвала министра иностранных дел Дэвида Кэмерона добавить Россию в перечень список стран, спонсирующих терроризм.



Согласно отчету, опубликованному британской организацией "Друзья Украины", по состоянию на 11 января 2024 года в результате российской агрессии в Украине погибло более 10 тысяч гражданских и разрушено 150 тысяч домов. Авторы письма нашли эти аргументы весьма убедительными доказательствами преступлений России.





