Новости » События в Украине
В Великобритании потребовали ввести Россию в перечень стран-спонсоров терроризма
02.02.2024 21:10 Катя Шульц

В Великобритании потребовали ввести Россию в перечень стран-спонсоров терроризма

В английском парламенте группа из 13 депутатов парламента  и 5 пэров подготовила обращение, в котором призвала министра иностранных дел Дэвида Кэмерона добавить Россию в перечень список стран, спонсирующих терроризм.  

Согласно отчету, опубликованному британской организацией "Друзья Украины", по состоянию на 11 января 2024 года в результате российской агрессии в Украине погибло более 10 тысяч гражданских и разрушено 150 тысяч домов. Авторы письма нашли эти аргументы весьма убедительными доказательствами преступлений России.


 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы