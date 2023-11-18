



В украинской разведке поделились подробностями рейдов в Крыму

В октябре спецподразделение Главного управления разведки Министерства обороны Украины провело рейд во временно оккупированном Крыму в рамках подготовки к возвращению полуострова.



По данным пресс-службы ГУР, боец с позывным Лютый в интервью японскому изданию Аt-s поделился подробностями операции.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



"29-летний Лютый непосредственно участвовал в миссиях на оккупированном полуострове, состоявшихся 3 октября и 24 августа 2023 года... На небольшом катере Лютий с побратимами прикрывал ударную группу десанта: находясь на расстоянии 500-1000 метров от западного крымского ПЗРК Stinger воины ожидали вероятные атаки россиян", - сказано в сообщении.



Уточняется, что в операции, которая длилась несколько часов, принимали участие около 30 человек. Потери понесли обе стороны. Лютый рассказал, что также принимал участие в операциях на нефтяном буровом объекте у побережья Крыма. Его Россия использовала в качестве базы связи. Объект был отбит Украиной в сентябре.



По данным ГУР, целью рейдов в Крыму является подготовка войск к возращению полуострова, а также психологическое давление на Россию.



"Крым является ключевым местом для российских военных и является первоочередной целью. Операции спецназа против Крыма будут продолжаться", - добавили в ГУР.