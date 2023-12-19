



В Киеве задержали осквернителя ханукии

Полиция Киева сообщает о том, что на Майдане Незалежности был задержан мужчина 1988 г.р., который справил нужду на временно установленную ханукию.



"Во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили видео, где мужчина на площади Майдан Незалежности осквернил временно установленный до празднования иудейского праздника "Ханука" монумент.



Сотрудники Шевченковского управления полиции в сотрудничестве с аналитиками криминального анализа установили и задержали нарушителя. Им оказался житель Киевщины, 1988 года рождения.



Полиция открыла дело ч. 1 ст. 161 УКУ - нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и других признаков Уголовного кодекса Украины.



Мужчине грозит штраф от двухсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничение свободы на срок до пяти лет”.

