



В Севастополе снова громко: мощные взрывы и облако дыма. Фото, видео

В Севастополе с утра 23 сентября сообщают о взрывах и звуках пролета ракеты. Над городом развевается облако дыма. Об этом сообщает Telegram-канал “Крымский ветер”.



“А в Севастополе снова громко. Подписчики 5 минут назад слышали звук пролетающей ракеты, потом раздался взрыв”, – пишет канал.



При этом жители оккупированного Севастополя не могут попасть в укрытия. Видео якобы снято в Гагаринском районе.



Тем временем облако дыма поднимается в районе Инкермана, а также Северной стороны. Взрыв прогремел в 08:32, включился сигнал воздушной тревоги.



“Подписчики сообщают, что прилет был в районе Инкермана. А там находится нефтебаза Черноморского флота РФ. Также пишут про ракету, пролетевшую на высоте 30 метров”, – уточняет издание.



Севастопольский "губернатор" заявил о ракетной атаке и предупредил о новой воздушной опасности. По предварительным данным, в Севастополе сработали системы ПВО, в результате чего ракетные обломки упали в районе причала в Сухарной балке. По крайней мере об сообщает назначенный Россией глава Севастополя Михаил Развожаев.



Кроме того, он дважды за утро предупредил жителей о новой воздушной опасности, призвав перекрыть газ, воду и отключить электричество, а также плотно (!) закрыть окна и укрыться в комнате с несущими (!) стенами, хотя окна закрывать нельзя, и необходимо следовать правилам "двух стен".



