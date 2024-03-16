



В рядах коалиции по разминированию Украины есть пополнение

В ряды коалиции по разминированию Украины, возглавляемой Литвой, вступила Греция.



Информацию об этом подтвердил министр обороны Греции Никос Дендиас на встрече с литовским коллегой Арвидасом Анушаускасом.



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Он подтвердил позицию Афин относительно того, что вторжение России в Украину является грубым нарушением национального суверенитета страны и международного права.



"И мы рады, что недавно присоединились к Коалиции по разминированию под вашим руководством и подписали соглашение в вашем присутствии в Брюсселе", - сказал Дендиас.