В рядах коалиции по разминированию Украины есть пополнение
В ряды коалиции по разминированию Украины, возглавляемой Литвой, вступила Греция.
Информацию об этом подтвердил министр обороны Греции Никос Дендиас на встрече с литовским коллегой Арвидасом Анушаускасом.
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Он подтвердил позицию Афин относительно того, что вторжение России в Украину является грубым нарушением национального суверенитета страны и международного права.
"И мы рады, что недавно присоединились к Коалиции по разминированию под вашим руководством и подписали соглашение в вашем присутствии в Брюсселе", - сказал Дендиас.