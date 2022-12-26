



​​​​​​​В РФ "опровергают слухи" о занятии Кременной ВСУ

Сообщения украинской прессы о якобы занятой ВСУ Кременной в "ЛНР" не соответствуют действительности, заявил бывший "посол" республики в Москве Родион Мирошник.



В понедельник дипломат опроверг сообщение украинских СМИ. В ночь с 25 на 26 декабря они начали распространять новость о якобы перешедшем под контроль ВСУ населенном пункте Кременная.



«Киев предпринял "информационную атаку" по взятию Кременной. На земле все без изменений. Продолжаются артиллерийские дуэли», — опроверг это сообщение Мирошник.



Со своей стороны, украинцы сообщают о том, что ВСУ взяли под полный огневой контроль участок трассы Р-66 от Кременной к Северодонецку. Таким образом ВСУ значительно усложнили для оккупантов логистику в этом районе.



Об этом рассказал военно-политический эксперт группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.



"Кременная... ВСУ достигли полного огневого контроля за участком трассы Р-66 от Кременной к Северодонецку. Теперь проехать оккупантам по этому отрезку минимум пяток километров, мягко говоря, на расслабоне и с ветерком совсем не получится. Кременную отрезали от Северодонецка", - говорится в публикации.



Перед этим Силы обороны Украины имели огневой контроль на трассе Р-66 с северного направления, а "с недавних пор физическое присутствие ВСУ на этом отрезке на ряде локаций".



"Поэтому уже можно осторожно, но констатировать серьезную логистическую проблематику оккупантов в районе Кременной. Да. Пока мы говорим об огневом контроле. Но именно с этого все начинается. Сначала огневой контроль, затем физический и... и все", - отмечает эксперт.



