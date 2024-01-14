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В Крыму ликвидирован российский подполковник
14.01.2024 17:08 Алина Груднева

В Крыму ликвидирован российский подполковник

Во временно оккупированном Крыму ликвидирован российский подполковник Александр Чорнобрывый.

Об этом сообщил полковник Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".

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По его словам, Чорнобрывый ликвидирован на аэродроме Саки в ночь на 6 января во время взрывов.

"Заместитель командира 43 отдельного морского штурмового авиационного полка подполковник Чорнобрывый Александр", - сообщил Штефан.

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