



В Крыму ликвидирован российский подполковник

Во временно оккупированном Крыму ликвидирован российский подполковник Александр Чорнобрывый.



Об этом сообщил полковник Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".



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По его словам, Чорнобрывый ликвидирован на аэродроме Саки в ночь на 6 января во время взрывов.



"Заместитель командира 43 отдельного морского штурмового авиационного полка подполковник Чорнобрывый Александр", - сообщил Штефан.