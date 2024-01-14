В Крыму ликвидирован российский подполковник
Во временно оккупированном Крыму ликвидирован российский подполковник Александр Чорнобрывый.
Об этом сообщил полковник Вооруженных сил Украины Анатолий Штефан "Штирлиц".
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По его словам, Чорнобрывый ликвидирован на аэродроме Саки в ночь на 6 января во время взрывов.
"Заместитель командира 43 отдельного морского штурмового авиационного полка подполковник Чорнобрывый Александр", - сообщил Штефан.
📦 успешно демобилизирован:— Анатолій Штефан (Штірліц) (@Shtirlitz53) January 13, 2024
- заместитель командира 43 отдельного морского штурмового авиационного полка подполковник Чорнобрывый Александр; Фейерверк на аэродроме «Саки» в ноч с 5-6.01.2024
Смерть ворогам🔥
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