



В Херсоне вокзал и эвакуационный поезд попали под обстрел

Вечером, 26 декабря, российские войска ударили по железнодорожному вокзалу Херсона и эвакуационному поезду.



Информацию об этом подтвердил глава Офиса президента Андрей Ермак.



"Сознательная война с гражданскими. Просто животные", - резюмировал он.



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По словам министра внутренних дел Игоря Клименко, в результате атаки погиб полицейский, который помогал с эвакуацией людей во время обстрела. Еще двое получили осколочные ранения. В момент российской атаки на ж/д вокзале отправления эвакуационного поезда ждали около 140 гражданских.



"Полицейские, несшие службу на вокзале, срочно приступили к эвакуации людей. Благодаря четким действиям полиции всех удалось вывести в безопасные места. Двум гражданским, получившим осколочные ранения, оказывают медицинскую помощь. К сожалению, в результате обстрела погиб лейтенант полиции из Кировоградщины. Он в составе сводного отряда нес службу в Херсоне", - сообщил Клименко.



По данным Укрзализныци, вокзал и подвижный состав получили повреждения. Точнок количество раненых пока подсчитываются.



"Ситуация контролируемая, железнодорожники готовы продолжать движение", - добавили в компании.