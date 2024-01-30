



В ГУР не видят готовности РФ передавать Украине тела с борта Ил-76

По состоянию на вторник, 30 января, Российская Федерация не проявляла готовности передать Украине тела пленных, которые якобы были на борту российского Ил-76, разбившегося под Белгородом 24 января.



Такое заявление сделал представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в комментарии "Суспільному".



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Он напомнил, что о пленных на борту заявила именно Россия, поэтому анализировать ситуацию украинская сторона может только со слов россиян.



"Пока нет готовности по передаче тел с той стороны. Однако с нашей стороны такая работа продолжается. Если подтвердится худшее, сделаем все возможное, чтобы забрать наших защитников со щитом или на щите", - заверил Юсов.



Впрочем, есть вероятность того, что самолет перевозил и боеприпасы, и пленных, которых использовали как живой щит. При этом, по словам представителя украинской разведки, реакция РФ и обстоятельства катастрофы были провокационными, ведь режим тишины не был объявлен над Белгородом, и Россия не сообщала заранее, что собирается использовать авиасообщение для перевозки пленных.



"Учитывая, что самолет был загружен на треть, по их версии, то там могли быть и припасы, потому что для этого этот самолет в основном и использовался. Там могли быть и боеприпасы и люди - это могло быть как живой щит, поэтому это надо тщательно выяснять. Работа в этом направлении продолжается", - подчеркнул представитель ГУР.