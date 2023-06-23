



Ущерб природе от подрыва Каховской ГЭС превысил $1,5 млрд

В результате подрыва плотины россиянами Каховской ГЭС, нанесенный окружающей среде Украины ущерб превысил $1,5 млрд. Верификация новых данных продолжается. Об этом сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец.



Он считает, что в общем ущерб, нанесенный окружающей среде может достичь сотен миллиардов гривен. "Мы объективно понимаем, что часть экосистем потеряли навсегда. Она уже не восстановится", – отметил Стрелец.



Параллельно с подсчетами убытков разрабатывают план восстановления пострадавшего от подрыва плотины региона. Специалисты Минприроды совместно с учеными нарабатывают конкретные шаги по сохранению экосистемы.



Стрелец заметил, что некоторые составляющие экосистемы утрачены навсегда, в частности, некоторые эндемические виды животных.



"То есть человечество потеряло тот вид животных, который встречался только в единственном месте - на юге Украины. Учитывая убытки, мы также понимаем, что, например, мы потеряли часть леса", - отметил министр.



Он также добавил, что, по мнению ученых, самое главное - сохранить чашу Каховского водохранилища. Потому что процесс, который там будет происходить, будет влиять на близлежащие территории. К примеру, могут возникать песчаные бури и т.д.



Известно, что под угрозой уничтожения после подрыва Каховской гидроэлектростанции оказались 333 вида животных и растений, имеющих разный природоохранный статус, и 25 типов поселков.