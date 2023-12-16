



Украина – самая произраильская страна в мире, – опрос

Большинство украинцев выражают поддержку Израилю. Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС)



Так, 69% респондентов заявили о поддержке Израиля и только 1% о поддержке палестинской стороны конфликта. И это есть цивилизационный выбор, считают социологи.



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Для сравнения, в США в рамках аналогичного опроса лишь 38% жителей оказались за израильтян, а 11% – за палестинцев. В Великобритании – по 19% и за тех, и за других. В России лишь 6% респондентов за Израиль, 21% поддерживают палестинцев, а 66% не симпатизируют ни одной из сторон.



Опрос проводился с 29 ноября по 9 декабря методом телефонных интервью с использованием компьютера на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. В опросе приняли участие 1031 респондент старше 18 лет, проживающих во всех регионах Украины, кроме АР Крым.



В выборку не включались жители территорий, которые временно не контролируются властями (АР Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами за рубежом.