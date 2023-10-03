



Украина признала три нефтегазовые компании КНР спонсорами войны

Три крупнейшие нефтегазовые компании из Китая внесены в список международных спонсоров войны, заявили в Национальном агентстве по предотвращению коррупции Украины (НАПК).



"Три крупнейших китайских нефтегазовых компании продолжают реализовывать совместные проекты по России и финансировать стратегическую отрасль РФ уплатой своих значительных налогов. НАПК внесло в перечень международных спонсоров войны China National Offshore Oil Corporation (CNOOC Group), China Petrochemical Corporation (Sinopec Group) и China National Petroleum Corporation (CNPC)", - отмечается в сообщении.



Известно, что CNOOC Group – третья по величине национальная нефтяная компания КНР после CNPC и Sinopec и является самым крупным морским добытчиком нефти и газа в КНР.



Sinopec Group – вторая по величине государственная компания КНР, занимающаяся добычей ископаемого топлива и специализирующаяся на переработке сырой нефти.



China National Petroleum Corporation – крупнейшая китайская национальная нефтегазовая корпорация и одна из крупнейших мировых энергетических компаний по добыче нефти и газа.