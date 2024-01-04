



Украина и Молдова разоблачили масштабную схему переправки уклонистов

Спецслужбы Украины и Молдовы предотвратили попытку переправить через границу украинцев призывного возраста в Приднестровье.



"Контрразведка СБУ совместно с Национальной полицией Украины и Службой информации и безопасности Республики Молдова нейтрализовала международную преступную группировку, действовавшую в пользу РФ", - сообщает пресс-служба СБУ.



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Преступники незаконно переправляли уклонистов за деньги. Для этого было создано несколько Telegram-каналов, где злоумышленники предлагали свое содействие в бегстве. Для оплаты использовались криптокошельки, чтобы скрыть незаконные доходы.



"Стоимость одного "билета на побег" составляла до 5 тысяч долларов, в зависимости от срочности выезда", - сообщили в СБУ.



Двоих беглецов удалось задержать "на горячем", еще двоих участников группировки разоблачили в Одессе во время подготовки к отправке очередной партии уклонистов. Всем участникам банды сообщат о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу Украины.