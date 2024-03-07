



Удар россиян по Одессе: Боррель в ужасе от новой атаки

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в шоке от ракетного удара по Одессе в ходе визита президента Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.



Об этом он сообщил в социальной сети Х.



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Боррель назвал очередную атаку россиян, когда там находился греческий премьер.ю "безрассудной".



"Безрассудная воздушная атака на Одессу, когда Президент и премьер-министр находились в городе, чтобы почтить память жертв удара беспилотника по жилому дому 2 марта, в очередной раз доказывает пренебрежение Путиным любыми нормами и его готовность к эскалации", - отметил Боррель.

