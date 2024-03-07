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Удар россиян по Одессе: Боррель в ужасе от новой атаки
07.03.2024 05:35 Алина Груднева

Удар россиян по Одессе: Боррель в ужасе от новой атаки

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в шоке от ракетного удара по Одессе в ходе визита президента Владимира Зеленского и премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса.

Об этом он сообщил в социальной сети Х.

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Боррель назвал очередную атаку россиян, когда там находился греческий премьер.ю "безрассудной". 

"Безрассудная воздушная атака на Одессу, когда Президент и премьер-министр находились в городе, чтобы почтить память жертв удара беспилотника по жилому дому 2 марта, в очередной раз доказывает пренебрежение Путиным любыми нормами и его готовность к эскалации", - отметил Боррель.
 

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