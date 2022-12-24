



"Террор и убийство": Зеленский отреагировал на обстрел Херсона

Президент Украины Владимир Зеленский назвал "террором и убийством" утренний обстрел Херсона, в результате которого погибли несколько человек, а десятки - получили ранения.



"Соцсети, скорее всего, обозначат эти фото как "чувствительный контент". Но это не чувствительный контент - реальная жизнь Украины и украинцев. Страна-террорист продолжает нести русскую меру в виде обстрелов гражданского населения. Херсон. Утром, в субботу, в канун Рождества, в центральной части города. Это не военные объекты, это не война по правилам. Это террор, это убийство ради устрашения и удовольствия. Мир должен видеть и понимать, против какого абсолютного зла мы воюем", - написал Зеленский в своем Telegram-канале.



