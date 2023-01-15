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Танки Leopard для Украины: производитель назвал возможные сроки
15.01.2023 21:42 Ольга Белозерова

Танки Leopard для Украины: производитель назвал возможные сроки

Глава немецкого производителя вооружений Rheinmetall Армин Паппергер назвал возможные сроки поставок танков Leopard в Украину.

В интервью газете Bild am Sonntag он сказал, что Германия сможет поставить свои танки Leopard в Украину не раньше следующего года, если решение о поставке будет принято. Об этом сообщает РБК

"Даже если завтра будет принято решение о том, что мы можем отправить наши танки Leopard в Киев, поставка продлится до начала следующего года", - сказал он. 

По его словам, на ремонт танков уйдет "почти год", поскольку техника не просто перекрашивается, а и "перестраивается" для участия в боевых действиях. 

"Их полностью разбирают, а затем заново собирают", - пояснил Паппергер.
 

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