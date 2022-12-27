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Шесть факторов, которые сформируют зимнюю войну России в Украине
27.12.2022 15:55 Юлия Фрилис

Шесть факторов, которые сформируют зимнюю войну России в Украине

Главные факторы, которые будут определять военные действия в Украине этой зимой.

Об этом пишет The Wall Street Journal. Эксперты  выделили шесть важных факторов, которые будут влиять на ход войны в первые месяцы 2023 года:

  • Погода
  • Крепость Бахмут
  • Наступление украинских войск
  • Российская оборона
  • Наступление России
  • События за пределами Украины
Во-первых, погода. Конфликт может усилиться, когда почва затвердеет. И, хотя в морозы ВСУ смогут пойти в наступление, украинцам в тылу станет намного тяжелее — учитывая проблемы с энергетикой.

Российские попытки захватить Бахмут приобрели "психологическое значение". 

Россия с одной стороны рассчитывает, что западная поддержка Украины уменьшится в связи с холодной зимой и приходом к власти в Конгрессе республиканцев. С другой — готовится к крупному наступлению в Украине.

Некоторые западные лидеры продолжат говорить об условиях для установления мира. 

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