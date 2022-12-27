Шесть факторов, которые сформируют зимнюю войну России в Украине
Главные факторы, которые будут определять военные действия в Украине этой зимой.
Об этом пишет The Wall Street Journal. Эксперты выделили шесть важных факторов, которые будут влиять на ход войны в первые месяцы 2023 года:
- Погода
- Крепость Бахмут
- Наступление украинских войск
- Российская оборона
- Наступление России
- События за пределами Украины
Российские попытки захватить Бахмут приобрели "психологическое значение".
Россия с одной стороны рассчитывает, что западная поддержка Украины уменьшится в связи с холодной зимой и приходом к власти в Конгрессе республиканцев. С другой — готовится к крупному наступлению в Украине.
Некоторые западные лидеры продолжат говорить об условиях для установления мира.