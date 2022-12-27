



Шесть факторов, которые сформируют зимнюю войну России в Украине

Главные факторы, которые будут определять военные действия в Украине этой зимой.



Об этом пишет The Wall Street Journal. Эксперты выделили шесть важных факторов, которые будут влиять на ход войны в первые месяцы 2023 года:

Погода

Крепость Бахмут

Наступление украинских войск

Российская оборона

Наступление России

События за пределами Украины

Во-первых, погода. Конфликт может усилиться, когда почва затвердеет. И, хотя в морозы ВСУ смогут пойти в наступление, украинцам в тылу станет намного тяжелее — учитывая проблемы с энергетикой.Российские попытки захватить Бахмут приобрели "психологическое значение".Россия с одной стороны рассчитывает, что западная поддержка Украины уменьшится в связи с холодной зимой и приходом к власти в Конгрессе республиканцев. С другой — готовится к крупному наступлению в Украине.Некоторые западные лидеры продолжат говорить об условиях для установления мира.