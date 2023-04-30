



Сгоревшая в Севастополе нефтебаза обеспечивала топливом флот РФ

Нефтебаза, сгоревшая в Севастополе, обеспечивала топливом Черноморский флот РФ. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.



"Следует отметить, что данная нефтебаза обеспечивала горючим корабли Черноморского флота России, которые наносили ракетные удары по мирным городам Украины. Мишенями российских террористов становились мирные люди и гражданские объекты", - отметили в Генштабе.



Там добавили, что после пожара по городу распространились панические слухи о неспособности российской противовоздушной обороны обеспечить безопасность собственных стратегических объектов.



"В свою очередь, чувствуя начало так называемого "горячего курортного сезона" во временно оккупированном Крыму, российские военнослужащие начали писать рапорты на отпуск, в которых указывают места его проведения на территории континентальной России", - говорится в сообщении.



