



Сегодня в Херсоне из-за обстрелов россиян погибли 16 человек

В среду, 3 мая, в результате российских обстрелов Херсона погибли 16 мирных жителей, еще 22 человека получили ранения. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.



Правоохранители напомнили, что сегодня утром оккупанты начали массированно обстреливать Херсон и область.



"По состоянию на 16:30 из-за хаотических обстрелов и попадания снарядов по объектам гражданской инфраструктуры в областном центре погибли 16 человек. Около 22 - получили травмы разной степени тяжести", - сказано в сообщении ОГП.



При этом днем между селами Степановка и Музыковка под обстрел РФ попала бригада энергетиков. От полученных травм трое человек погибли.



