



Россия заставляет провести полную паспортизацию на оккупированных территориях

Москва требует от оккупационных властей на временно захваченных территориях полной паспортизации населения до 2026 года. Однако местные жители и дальше игнорируют выдачу российских документов, сообщает Центр национального сопротивления

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"Жители временно оккупированных территорий продолжают саботировать выдачу паспортов и Кремль давит из-за этого на гауляйтеров", - говорится в сообщении.



Как отмечают в ЦНС, оккупанты создают такие условия на захваченных землях, когда жизнь без российского паспорта становится критически сложной.



Впрочем, несмотря на старания, уровень паспортизации на оккупированных территориях не достигает 50% за два года. Именно поэтому, как утверждается в сообщении, Москва даже официально позволила голосовать без паспорта на временно захваченных территориях в марте.



"Без российской макулатуры украинцу отказывают в медицинских услугах, выплатах, обучении, регистрации имущества. Но местные игнорируют "государство". Не работает и принуждение, когда украинцев без паспорта останавливают на блок-постах, проводят рейды по селам и т.д.", - информируют в ЦНС.



Отметим, что украинцы отказываются получать российское гражданство на временно оккупированных территориях. Несмотря на значительные трудности, большинство граждан Украины игнорируют инициативы захватчиков по паспортизации.